Feuerwehrkräfte trainieren den Ernstfall eines Chemieunfalls. Mit Schutzanzügen und strengen Sicherheitsmaßnahmen wird das Zusammenspiel der Rettungseinheiten getestet.

Ein unbekanntes Pulver wird in einem illegalen Labor freigesetzt, mehrere Jugendliche werden verletzt, eine radioaktive Kontamination droht: Was nach einem Katastrophenszenario klingt, war am Wochenende die realitätsnahe Übung des Gefahrstoffzugs des Donnersbergkreises am Freizeitgelände in Einselthum. Während die örtlichen Feuerwehren die erste Säule des Bevölkerungsschutzes bilden, kommen bei besonderen Gefahrenlagen spezialisierte Einheiten zum Einsatz.

Dazu zählt der Gefahrstoffzug des Donnersbergkreises, der für Einsätze mit chemischen, biologischen oder radioaktiven Stoffen ausgebildet ist. Genau dieses Zusammenspiel der dezentralen aufgestellten Einheiten wurde nun mit 45 Feuerwehrangehörigen intensiv trainiert. Der Gefahrstoffzug setzt sich aus Kräften der Feuerwehren Rockenhausen, Kirchheimbolanden, Alsenz, Gonbach, Eisenberg und Zellertal zusammen.

Ein illegales Labor von jungen Leuten

Übungsleiter Thomas Nattermann hatte an diesem Tag dieses anspruchsvolle Szenario vorbereitet. In einer Grillhütte sollte ein von Jugendlichen betriebenes illegales Labor eingerichtet worden sein. Dabei wurde ein unbekannter pulverförmiger Stoff freigesetzt. Die Darsteller der Jugendfeuerwehr Einselthum mimten die Betroffenen. Zwei von ihnen flüchteten über eine angrenzende Wiese, eine weitere Person blieb verletzt im Labor zurück.

In einem herausfordernden Szenario stellten die Feuerwehren des Landkreises ihre Fähigkeit unter Beweis, große Gefahrstofflagen zu meistern. Foto: Helmut Dell

Nach und nach trafen die Spezialkräfte aus dem gesamten Landkreis ein. Während einige Feuerwehrleute Schutzanzüge anlegten, sperrten andere das Gelände ab und errichteten die notwendige Einsatzinfrastruktur. Gefahrstoffzugführer Thorsten Hilge koordinierte die Kräfte und legte besonderen Wert auf ein strukturiertes Vorgehen. Nicht Schnelligkeit, sondern die konsequente Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen stand im Vordergrund.

Das Fazit war positiv

Eine sogenannte rote Linie markierte die Grenze zwischen Gefahren- und Sicherheitsbereich. Mit speziellen Messgeräten kontrollierten die Einsatzkräfte mögliche Kontaminationsverschleppungen. Parallel dazu wurde die Menschenrettung vorbereitet und ein Kontaminationsnachweisplatz mit strikter Schwarz-Weiß-Trennung eingerichtet. Dort wurden Einsatzkräfte und gerettete Personen überprüft und dekontaminiert.

Eine komplexe Gefahrstofflage wurde simuliert, um die Koordination und Sicherheit von verschiedenen Spezialeinheiten im Katastrophenfall zu testen. Foto: Helmut Dell

Im Verlauf der Übung konnten zwei Personen aus dem als angenommen kontaminierten Bereich gerettet werden. Die simulierte Kontaminationsspur wurde lokalisiert und die weitere Ausbreitung des Stoffes symbolisch verhindert. Die Übung machte deutlich, wie wichtig klare Strukturen und das reibungslose Zusammenspiel aller Teileinheiten bei Gefahrstofflagen sind. In der abschließenden Nachbesprechung wurden die gewonnenen Erkenntnisse ausgewertet. Das Fazit fiel positiv aus: Der Gefahrstoffzug des Donnersbergkreises zeigte eindrucksvoll, dass er auch komplexe Einsatzlagen gemeinsam bewältigen kann.