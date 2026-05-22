Der SV Kirchheimbolanden kämpft am letzten Spieltag in der Fußball-Landesliga West um den Aufstieg. Das Team trifft am Sonntag zu Hause auf den SV Rodenbach.

Der Rückstand auf den Tabellenzweiten SG Meisenheim/ Desloch/ Lauschied beträgt aber nur zwei Punkte. „Wir genießen es gerade“, sagt SVK-Spielertrainer Timo Riemer und betont: „Diese Woche war besonders, weil es eben am Sonntag der letzte Spieltag der Saison ist. Wir sind extrem stolz darauf, dass wir es nach unsere Niederlagenserie im Herbst 2025 noch hinbekommen haben, am letzten Spieltag um Platz zwei zu spielen. Ich glaube, dass 97 Prozent der Mannschaften am letzten Wochenende um nichts mehr kämpfen. Da ist schon alles durch. Von daher sind wir da wirklich froh. Die Stimmung im Team war brutal gut. Wir haben Lust auf Sonntag, die Vorfreude ist riesig.“ Riemer sagt: „Wir wollen unsere Hausaufgaben machen und dann schauen, was die Gegner gemacht haben.“

Meisenheim vergibt Matchball

Der VfR Baumholder als Tabellenführer steht mit 59 Punkten bereits als Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga Südwest fest. Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied hat derzeit 51 Punkte und vergab am vergangenen Wochenende mit dem 1:1 gegen den SV Winterbach den ersten Matchball. Das Team von der Nahe kann aber am Sonntag nun auswärts alles klar machen. Beim Tabellenvorletzten SV Hinterweidenthal ist die Meisenheimer Mannschaft klarer Favorit. Doch Timo Riemer gibt zu bedenken: „In Hinterweidenthal ist es immer schwer zu spielen. Und dann kommt eben auch der Faktor Kopf hinzu. Mal schauen, ob die SG, die ich für eine ganz starke Truppe halte, das durchziehen kann.“

Hauenstein muss nach Zweibrücken

Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied liegt nur einen Punkt vor dem Dritten SC Hauenstein (50 Zähler), der nach fünf sieglosen Spielen in Folge am letzten Sonntag wieder einen Sieg einfuhr: ein 3:0 zu Hause gegen den SV Hinterweidenthal. Die Hauensteiner liegen einen Punkt vor dem SV Kirchheimbolanden (49 Punkte) und müssen am Sonntag beim Tabellenachten TSC Zweibrücken antreten, der zuletzt stark aufspielte.

Personell hat der Kirchheimbolander Trainer vor dem Heimspiel am Schillerhain gegen den SV Rodenbach alle Mann an Bord. „Wir haben keinen Verletzten, keinen Kranken und auch keinen Urlauber. Die ganze Woche haben 22 Spieler trainiert. Leider muss ich zwei Leute aus dem Kader streichen, aber alle werden sich umziehen und sitzen auf der Bank. Das Wetter sollte mitspielen, der Rasen liegt toll da“, sagt Riemer. Vor dem nächsten Kontrahenten hat der SVK-Coach großen Respekt. „Rodenbach hat eine ganz starke Mannschaft. Da erwartet uns noch einmal eine extreme Hausnummer“, sagt Riemer.

Stolz auf eine überragende Saison

Der SV Rodenbach steht derzeit auf dem sechsten Tabellenrang. Das Team von Trainer Marco Heieck hat bislang 44 Punkte eingefahren, hat in den vergangenen fünf Spielen nicht verloren und spielte am letzten Sonntag gegen die TSC Zweibrücken 0:0. Im Hinspiel zogen die Kirchheimbolander in Rodenbach mit einem 0:4 deutlich den Kürzeren. „Die Rodenbacher stehen zurecht da oben. Da kommt sicher einiges auf uns zu“, sagt Timo Riemer, der aber noch einmal klarmacht: „Ob wir nun noch Zweiter werden sollten oder es dann vielleicht doch noch auf Rang fünf runter geht. Das ist eigentlich egal. Wir haben eine überragende Saison gespielt und darauf sind wir sehr stolz. Das Spiel gegen Rodenbach ist jetzt Bonus. Ich denke, dass es ein richtig gutes Fußballspiel gehen wird, weil beide Teams auch spielen wollen.“