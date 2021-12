Unbekannte Täter drangen am Wochenende (Samstagmittag bis Montagmorgen) gewaltsam auf das Gelände einer Firma für Armaturenbau in der Niedermoscheler Straße in Alsenz sowie in das dortige Produktionsgebäude ein. Mithilfe eines dort abgestellten Gabelstaplers entwendeten sie eine große Menge an Messingstäben und Messingabfall, wahrscheinlich im zweistelligen Tonnenbereich.

Der Abtransport dürfte nach Angaben der Polizei nur mit einem großen Lkw möglich gewesen sein. Die Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine umfangreiche Tatortaufnahme durchgeführt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06361 917-0.