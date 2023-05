Auf dem Donnersberg fand am Sonntag eine vereinsübergreifende Müllsammelaktion der Baum-Guard-Partner statt. Rund 100 Teilnehmer, verteilt auf sieben Gruppen, liefen insgesamt rund 50 Kilometer Strecke ab. Heraus kamen reichlich Abfallsäcke, jede Menge an Erkenntnis und viel Spaß für Groß und Klein.

Revierförster Martin Teuber erklärt den Ablauf. Ausgangspunkt ist der Ludwigsturm. Zwei Stunden soll es dauern, den sieben Kilometer langen Rundweg abzugehen. Am Ende vergeht deutlich mehr Zeit. Doch zum Glück wartet in der Zielzone die Jugendfeuerwehr mit Pommes und Getränken.

Bewaffnet mit Handschuhen, Greifzangen und Mülltüten machen sich die Teilnehmer daran, den unachtsam weggeworfenen Unrat aus der Natur zu entnehmen. Der vierjährige Milan Mezler aus Sippersfeld schnappt sich wieselflink den Dreck und packt alles Gefundene in einen großen schwarzen Plastikbeutel, den seine Mama trägt. Viele Familien mit Kindern sind dabei, das jüngste ist gerade sieben Monate alt und wird von Ramona Sroka aus Pfeddersheim im Kinderwagen geschoben. Die junge Mutter ärgert sich maßlos über den Abfall. Vor allem weggeworfene Hundekotbeutel sind ihr ein Graus. Als Hundebesitzerin hat sie aus der Not eine Tugend gemacht und ihren beiden vierbeinigen Gefährten das Müllsammeln beigebracht. „Findet der Hund eine Dose, gibt er Signal und erhält dafür ein Leckerli“, erzählt Sroka, die mittlerweile Mühe hat, mit dem Kinderwagen den immer schlechter werdenden Wegen zu folgen.

Tief im Tal liegen Autoreifen

Forstamtsleiter Lothar Runge durchstreift mit seinem Trupp das Wildensteiner Tal. „Das war hier einst der Albisheimer Wald, der wurde verkauft und ist jetzt im Staatsbesitz für Forschungszwecke“, führt Runge aus. Umgestürzte Bäume liegen kreuz und quer. Was unordentlich aussieht, ist genau so gewollt. Seit rund 30 Jahren erfolgt hier kein Baumeinschlag mehr, es werden nur noch die offiziellen Waldwege freigeräumt, sodass keine Gefahr für Wanderer ausgeht. „Hier soll untersucht werden, wie sich Urwald entwickelt. Daraus ziehen wir Förster unsere Schlüsse und berücksichtigen dies bei der Forstwirtschaft. Schließlich wollen wir am Ende immer noch Bäume ernten. Kahlschläge wie früher gibt es heute aber nicht mehr“, erläutert Runge, der sich selbst eher als Hüter des Waldes sieht.

Dass ihm dennoch Anfeindungen während seiner Arbeit widerfahren, sorgt beim Förster für Kopfschütteln. „Wenn wir Wege absperren und Bäume fällen, beschweren sich die Leute. Heutzutage herrschen ein unheimlich großes Anspruchsdenken und eine sehr große Bequemlichkeit. Deswegen haben wir auch so viel Müll. Ständiges Neukaufen und Wegwerfen ist nicht gut. Wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft“, ist sich Runge sicher. Nebenbei erklärt der Forstamtsleiter die verschiedenen Baumarten, entdeckt dabei eine Blindschleiche auf dem Weg und einen alten Autoreifen tief im Tal.

Klimawandel lässt grüßen

Schaut man sich die Stellen, an denen Müll liegt, näher an, kann man der Aussage nur zustimmen. Je näher es an die Parkplätze herangeht, desto mehr Müll findet sich auf den Wegen, darunter Flaschen, Masken, Papiertaschentücher und Einweggeschirr. Im Wald wird aber noch ein weiteres Problem deutlich. „Seht ihr die Baumkrone hier?“, fragt der Förster in die Runde und zeigt dabei auf eine große alte Buche, die in der Spitze verdorrt ist. „Die alten Bäume werden sterben und Platz für neue Bäume machen.“ Runge verweist auf den Klimawandel und die immer schlimmer werdende Trockenheit im Sommer.

Während der Tour saugen die Müllsammeltrupps viele Informationen auf. Zwei Gruppen, angeführt von Herbert Hofmeister und Frank Löhnert, ihrerseits Vorsitzende des Donnersbergvereins, kommen dabei sogar in den Genuss einer „keltischen Exkursion“. In der Zielzone angelangt, sind sich alle einig: Die Müllsammelaktion war ein voller Erfolg.

Das Konzept, die körperliche Bewegung mit einer Wissensvermittlung und dem Nachhaltigkeitsgedanken zu verknüpfen, kommt bei allen Teilnehmern hervorragend an. Die Idee dazu kam von Angela Schlicksupp, Schatzmeisterin des Vikings Muay-Thai-Clubs Marnheim. Schlicksupp ist sich sicher: „So etwas werden wir wiederholen“.

Partner der Müllsammelaktion:

Vikings Muay Thai Marnheim

Jugendfeuerwehr Donnersbergkreis

Forstamt Donnersberg

Tanzsportgemeinschaft Grün-Weiß Kirchheimbolanden

Landfrauenverband Donnersbergkreis

Förderverein der Ortsgemeinde Imsbach

Verein Pfälzisches Bergbaumuseum Imsbach

Turn- und Sportverein Bolanden

Imkerverein Donnersberg

Radfahrer-Verein Bolanden

Radsportverein Falke Donnersberg Göllheim

Turn- und Sportgemeinde Zellertal

Vereinigte Turnerschaft Rockenhausen

Pfälzerwaldverein, Ortsgruppen Dannenfels und Kirchheimbolanden

Donnersbergverein

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden