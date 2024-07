Großalarm der Feuerwehren und Rettungskräfte am Montagabend. Bei einem Großbrand in einem Müllentsorgungsbetrieb standen lose und gepresste Pappe in Brand. Ein Feuerwehrmann wurde während der Löscharbeiten verletzt. Die Feuerwehren brauchten acht Stunden, um den Brand zu löschen.

Kurz nach 19 Uhr schrillten am Montag die Meldeempfänger der Feuerwehrleute. Gemeldet wurde zunächst eine starke Rauchentwicklung über dem Industriegebiet. Schon bei der Anfahrt war Wehrleiter Matthias Groß klar, dass dies was Größeres sein wird.