Die Bagger in der Brunck-Straße sind angerollt. Nun brauchen die Anwohner starke Nerven und Geduld. Die Baumaßnahme zu verschieben, war keine Alternative.

In der Dr.-Heinrich-von-Brunck-Straße, die gern mal als die schlimmste Buckelpiste Kirchheimbolandens bezeichnet wird, sind die Bagger angerückt und fräsen sich seit Anfang der Woche in den Asphalt. Sie reißen in den nächsten zwei Jahren die komplette Straße auf, sorgen für Dauerlärm, Dreck, massive Einschränkungen – und andere Nebenbaustellen. Die Straße mit ihren hässlichen Asphaltslöchern wird rundum saniert, Fuß- und Radwege werden teilweise verbreitert und attraktiver gestaltet. Bis Mai 2028 soll das ganze Gebiet – inklusive Fischbachweg und Leibnizstraße – aufgehübscht sein. Es war ein jahrelanger Kampf der Stadt (und vor allem des Stadtrats), diese Baumaßnahme durchzusetzen, zu planen – und jetzt endlich beginnen zu lassen. Insgesamt kostet das Projekt rund drei Millionen Euro. Danach soll der Schandfleck der Stadt ein Schmuckstück sein.

Soll vom Schandfleck zum Schmuckstück werden: das Gebiet um Brunck- und Leibnitzstraße sowie Fischbachweg. Foto: Anissa Kahla/oho

Die Großbaustelle ist aber auch ein Zankapfel und ein hochsensibles Thema für diejenigen, die unmittelbar von ihr betroffen sind. Während manchen vor Erleichterung tonnenweise Pflastersteine vom Herzen fallen, dass nun endlich saniert wird, wettern andere lautstark gegen das Projekt. Bei zuletzt zwei Einwohnerversammlungen mit teilweise bis zu 100 Bürgern mussten Stadtchef Marc Muchow, Verkehrsexpertin Christine Krämer und Vertreter des Planungsbüros vehement und mit Engelsgeduld erklären, warum, wann und wie gebaut – und auch gesperrt wird. Da wurde es auch mal laut, da sorgten Aussagen der Verwaltung für Kopfschütteln, da fielen Worte wie „Fehlplanung“, „Schwachsinn“, „Katastrophe“, „Chaos“. Es braucht ein dickes Fell und viel Expertise, den Bürgern zu erklären, dass und wie der jahrelange Flickenteppich bald Geschichte sein wird. Nicht jeder versteht die Vorgehensweise.

Die Maßnahme im Wohngebiet mit dem Schulkomplex ist in der Tat knifflig und wird den Anwohnern starke Nerven und viel Geduld abverlangen. Es gibt mehrere eng getaktete Bauabschnitte, die reibungslos laufen müssen und auch ineinander übergehen. Dabei sind verschiedene Bereiche teilweise über Monate komplett gesperrt. Bei der Planung musste viel Rücksicht auf den Schulverkehr genommen werden, weil die Busse Hunderte Schüler transportieren. Diese fernzuhalten, dafür bleiben eben nur die Ferien. Für die Anwohner bedeuten die nächsten zwei Jahre schmerzhafte Einschränkungen in ihrem Alltag, ja in ihrer Lebensqualität. Private Parkplätze und Garagen können monatelang nicht genutzt werden. Menschen müssen ihre Einkäufe über die holprige Baustelle tragen. Vor allem für Ältere ist es mühsam, in ihre Wohnungen und Häuser zu gelangen. Anfang der Woche kam noch ein Ärgernis hinzu: Wer sein Fahrzeug nicht rechtzeitig weggeschafft hatte, kassierte direkt einen Strafzettel über 40 Euro.

Insgesamt werden die verschiedenen Bauabschnitte rund zwei Jahre dauern. Foto: Anissa Kahla/oho

Und dennoch: Die Umsetzung des Mammutprojektes, das Muchow als „großen Wurf im Verkehrskonzept der Stadt“ bezeichnet, ist, wie heißt es doch immer so schön: „alternativlos“. Weitere Jahre zu warten, wäre Zeitverschwendung. Der aktuelle Belag würde noch mehr leiden, die Kosten steigen, das Ansehen sinken. Und bei Straßenreparaturen ist es doch immer so: Wenn nichts gemacht wird, nörgeln die Bürger (siehe L386), werfen den Verwaltungen Untätigkeit vor, beschweren sich über die schlechte Infrastruktur. Und wenn die Bagger anrollen, ist es denen, die betroffen und eingeschränkt sind, auch nicht recht. Ein Teufelskreis.