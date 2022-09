Großauftrag für MB Ingenieure aus Rockenhausen. Das Büro organisiert in Medard im Glantal den Bau des vierten Werkes des Fassadenherstellers IGM. Schon Werk 2 und Werk 3 war von den Fachleuten aus Rockenhausen errichtet worden. Das Vorhaben ist deshalb so aufwändig, weil die Grundstücke im möglichen Hochwassergebiet des Glans liegen und nach der Flutkatastrophe im Ahrtal die Behörden genauer hinschauen. IGM investiert in seine Erweiterung über 30 Millionen Euro. Das Unternehmen ist Marktführer für Metallfassaden in Deutschland. MB aus Rockenhausen steht für den inzwischen verstorbenen Gründer Wilhelm Monzel und den späteren Teilhaber Johann Bernhardt, der in diesem Jahr ausgeschieden ist. Zum 1. April haben die langjährigen Mitarbeiter Volker Schaak und Michael Brand das Unternehmen mit 21 Mitarbeitern übernommen.