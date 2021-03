Zwei Sachbeschädigungen, aber keine Beute: Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag bei dem Versuch gescheitert, den Einzahlungsautomaten des Toilettenhauses auf dem Rockenhausener Rognacplatz zu knacken und das Münzgeld zu entwenden. Um den Behälter gewaltsam zu öffnen, hatten sie zuvor laut Polizei mittels Werkzeug einen in der Nähe stehenden Poller abmontiert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst nicht bekannt. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.