Bei einer Greifvogel-Show mit dem Falkner Achim Häfner wird am Sonntag, 1. August, ab 18 Uhr auf der großen Wiese am Friedhof in Bisterschied Geldspenden für die Hochwasseropfer in der Eifel gesammelt. Häfner, der auch Falkner der Herzen genannt wird und beispielsweise als Botschafter des Kinderhospizes „Sterntaler“ auftritt, verbindet seine Shows immer wieder mit Benefizaktionen. Um bei der Veranstaltung die Abstandshaltung zu gewährleisten, werden die Besucher gebeten, eigene Stühle zur Veranstaltung mitzubringen. Nach der Show besteht die Möglichkeit, Fotos mit den Tieren machen zu lassen. Bewirtung durch den Förderverein Bisterschied.