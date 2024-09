Am Samstag startet um 8.30 Uhr am Sportheim des TuS Göllheim die „Jupiter Gravelride“-Tour. Auf einer Strecke von 45 oder 88 Kilometern werden etwa 780 oder 1440 Höhenmeter zurückgelegt.

Das Graveln, das sich einer immer größeren Beliebtheit erfreut, wird hier das erste Mal vom RV Falke Donnersberg angeboten, um das Beste aus zwei Radwelten – über Straßen und Offroadwege – zu kombinieren. Die beiden Stecken führen über verkehrsarme Nebenstraßen und breite Feld- und Waldwege als Rundkurs über die Höhenzüge des Donnersberger Landes.

Bei dieser Tour starten beide Gruppen gemeinsam und teilen sich gegebenenfalls je nach Teilnehmerzahl und Fähigkeiten in zwei Abteilungen auf. Nach dem Start geht es zunächst über Schotter und Asphalt zwischen Pfrimm und Dyckerhoff Richtung Marnheim. Über Heyerhof, Bolanderhof, um Kirchheimbolanden herum geht es in den Wald auf den Höhenzug zwischen Schillerhain und Bastenhaus. Am Fuße des Donnersbergs angelangt, warten nun auf die Teilnehmer einige Höhenmeter bis zur ersten Verpflegungsstelle nach etwa 30 Kilometern unterhalb des Ludwigsturms.

Die kurze Tour zweigt vom Hühnerberg ab

Nach kurzer Rast geht es dann über Fressplatz, Sieben-Ohrenweg, Kronbuche weiter den Höhenzug oberhalb von Imsbach entlang bis nach Falkenstein. Die anschließende Abfahrt führt nach Imsbach. Von dort folgt die Strecke dem Radweg über Winnweiler und Münchweiler weiter nach Gonbach und anschließend wieder in den Wald hinein. Über den Bocksrück führt die Strecke in den Göllheimer Wald und zurück zum Ausgangspunkt.

Die kurze Tour zweigt vom Hühnerberg ab und führt dann abwärts zum Keltengarten weiter über Steinbach und Standenbühl und zurück nach Göllheim. Hier warten auf die Teilnehmer zur Stärkung Speisen und Getränke, die bei einem gemütlichen Beisammensein genossen werden können. Begleitet werden die Touren von Klaus Fischer und Uwe Tomm.

Helm, Radhandschuhe und Radbrille erforderlich

Für die Teilnahme sind Helm, Radhandschuhe und Radbrille erforderlich. Die Kosten für die Teilnahme betragen acht Euro pro Person. Für die MTB-Tour ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Weitere Informationen und Anmeldung beim Donnersberg-Touristik-Verband unter Telefon 06352-1712, touristik@donnersberg.de oder online unter www.donnersberg-touristik.de/de/erlebnisse-buchen.