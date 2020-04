Bislang unbekannte Graffiti-Sprayer haben in der Nacht auf Freitag in Rockenhausen ihr Unwesen getrieben. Nach Polizeiangaben haben sie sowohl die Fassade des Lidl- Einkaufsmarktes in der Kaiserslauterer Straße als auch ein Gartenhaus in der Rognacallee beschmiert. Da die Motive sehr ähnlich sind, waren in beiden Fällen vermutlich dieselben Täter am Werk. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.