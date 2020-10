Am Mittwoch ertappte die Polizei im Rahmen der Streife frühmorgens kurz vor 2 Uhr drei junge Männer auf frischer Tat beim Sprühen eines Graffitis. Die 25, 23 und 21 Jahre alten Männer waren gerade dabei, einen Bus in der Königkreuzstraße zu besprühen. Die Täter flüchteten zunächst zu Fuß, konnten aber in der Nahbereichsfahndung aufgefunden und kontrolliert werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, so die Polizei.