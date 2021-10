Wie der Polizei erst nachträglich gemeldet wurde, haben bislang unbekannte Täter nicht nur an der Berufsbildenden Schule in Rockenhausen ihr Unwesen getrieben, sondern auch an der Realschule Plus. Mit schwarzer und rosa Farbe wurden dort auf Wände der Turnhalle ebenfalls spiegelverkehrte hakenkreuzähnliche Symbole sowie andere Nazi-Symbole und Parolen gesprüht.

Die Tatzeit dürfte über das vergangene Wochenende gelegen haben. Die Polizei ermittelt auch hier wegen Sachbeschädigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Sie geht von einem Zusammenhang zwischen den beiden Taten aus. Hinweise nimmt die Polizei unter 06361 917-0 entgegen.