Unbekannte Täter haben in den vergangenen Wochen das Bahnhofnebengebäude in Alsenz auf der gleiszugewandten Seite mit Graffiti mit schwarzer und rosa Farbe besprüht. Wie die Polizei Rockenhausen mitteilt, wurde die Tat bereits Anfang letzter Woche festgestellt, jedoch jetzt erst zur Anzeige gebracht. Ein genauer Tatzeitraum ist bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter Telefon 06361 917-0 entgegen.