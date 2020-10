Weil es in letzter Zeit erheblich mehr Anlieferungen von Gartenabfall gibt als üblich, hat die Abfallwirtschaft des Donnersbergkreises die überfüllte Grüngutannahmestelle Bolanderhof schließen müssen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung hervor.

Bis zum Beginn der 45. Kalenderwoche wird die Sammelstelle nicht nutzbar sein. Manche Grüngutlieferer haben die Stelle bereits umsonst angefahren und auch bei der RHEINPFALZ beklagt, dass auf der Stichstraße zum Sammelplatz das Rangieren Probleme bereitet.

Der Betreiber der Sammelstelle habe die Schließung per Absperrband und Hinweisschild bekanntgemacht. Diese Sperrlinie sei aber zunächst so gezogen worden, dass Anlieferern mit Anhängern das Wenden kaum möglich war, räumt die Kreisverwaltung ein. Die Abfallbehörde der Kreisverwaltung hat jetzt nach eigenen Angaben im Einvernehmen mit dem Betreiber für Abhilfe gesorgt, indem die Sperrlinie entsprechend verändert wurde. Bezüglich der Anlieferung von Grünabfällen rät die Verwaltung für den Moment dazu, auf die Grüngutplätze in Eisenberg-Steinborn oder Langmeil auszuweichen.

Erheblicher Mengenzuwachs beim Grüngut

Die Mengen an Grüngut, die auf den Sammelstellen im Donnersbergkreis landen, nehmen in letzter Zeit beachtlich zu. Waren es im Jahr 2018 noch 8.493 Tonnen, so stieg die Menge im vergangenen Jahr auf 12.078. Die Hochrechnung für 2020 geht von 12.720 Tonnen Grünabfall aus (Stand 31.7.2020). Die Situation ist auch mit einer Zunahme kreisfremder Anlieferungen zu begründen. Diesbezüglich soll in den nächsten Wochen an den Grüngutplätzen verstärkt kontrolliert werden.