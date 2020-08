Eigentlich wollte unser Leser Heinrich Schneider nur zwei Säcke mit Grünschnitt am Grüngutplatz in Katzenbach abliefern. „Als ich dort ankam, wollte ich kaum meinen Augen trauen“, teilte er nun der RHEINPFALZ mit und schickte auch gleich Fotos von dem, was er dort vorgefunden hat: Grüngut türmte sich noch bis weit vor den Eingang.

„Der Platz war nicht mehr zu erreichen, da Anlieferer ihre Grünabfälle bis weit vor der Schranke aufgehäuft hatten.“ In der Kreisverwaltung war der Sachverhalt nicht bekannt. Die Umweltabteilung versicherte aber, dass der Betreiber des Platzes umgehend informiert und aufgefordert werde, die Abfuhr zu veranlassen. Gegenüber der RHEINPFALZ sprach Umweltabteilungsleiter Hado Reimringer beim Grüngut von enormem Mengenzuwachs. Auf das Jahr hochgerechnet seien für dieses Jahr 13.000 Tonnen zu erwarten, nachdem im Vorjahr schon mit 12.000 Tonnen ein Rekordwert erzielt worden sei. Zum Vergleich: 2017 seien es noch 7500 Tonnen gewesen. Seither steigen die Mengen stetig und spürbar. Zur Entwicklung im laufenden Jahr trage die Corona-Zeit bei, „offenbar haben viele die Gartenarbeit intensiviert“, so Reimringer. Zum anderen mache sich auch bemerkbar, dass manche Landkreise im Umland ihre Grüngutplätze geschlossen hätten, so dass auch von dort unzulässig Grüngut angeliefert werde. Das sei ebenso bei gewerblichen Anliefern zu vermuten, so dass man verstärkt kontrollieren wolle. Denkbar sei zudem, dass die Unwetter der letzten Tage mit Astbruch und Windwurf kurzfristig zusätzliche Anlieferungen bewirkt hätten.