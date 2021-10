In Bisterschied, Dörrmoschel, Katzenbach, Rathskirchen, Reichsthal, Seelen, Schönborn und Teschenmoschel findet die Grüngutsammlung bereits am Mittwoch, 20. Oktober, statt – und nicht erst am 22. Oktober, wie im Abfallentsorgungsplan des Donnersbergkreises veröffentlicht wurde. Darauf hat die Kreisverwaltung kurzfristig hingewiesen. Weitere Informationen gibt es bei der Abfallwirtschaft des Donnersbergkreises unter der Telefonnummer 06352 710-142.