Der Grünbewuchs in Steinborn stößt auf großes Interesse und ist immer wieder Thema im Ortsbeirat. Deshalb wurde im März ein Partei übergreifendes Grüngremium gegründet. Über dessen Arbeit berichtete Sprecherin Rosi Schilling (CDU) in der Sitzung am Mittwoch.

Ihr Stellvertreter ist Hans-Jürgen Furchtmann (SPD), Schriftführer ist Wolfgang Hüther (FWG). Das Gremium verstehe sich als Ansprechpartner und Vermittler zwischen