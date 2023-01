220 Menschen zählt Stauf. Ortsvorsteher Georg Grünewald erzählt in der RHEINPFALZ, was ihm im Burgdorf Sorge bereitet, was ihn enttäuscht hat – und auf was man sich 2023 im Eisenberger Stadtteil freuen kann.

Fragt man den Staufer Ortsvorsteher Georg Grünewald (CDU), was ihm große Zukunftssorgen macht, wenn es um das Burgdorf geht, nennt er spontan die Überalterung bei den rund 220 Einwohnern. Dazu komme die Immobilität der älteren Einwohner, denn wie in vielen anderen Orten auch gibt es in Stauf seit vielen Jahren keinerlei Angebot für die Grundversorgung mehr. Deshalb wünscht sich Grünewald, dass in diesem Jahr die Anbindung an den ÖPNV-Fahrplan massiv verbessert werde.

„Sehr enttäuscht“ war Grünewald im vergangenen Jahr über die geringe Beteiligung der Staufer am Grünschnitttag. An diesem Termin sollte in Gemeinschaftsarbeit das wuchernde Grün im Ort beseitigt werden. Es fanden sich jedoch nur eine Handvoll Freiwillige zu dieser Arbeit bereit. Ebenfalls nicht erfreut war der Ortsvorsteher über die geringe Teilnahme an den angebotenen Workshops zur Dorferneuerung und an den Dorffesten.

Es gibt aber auch Positives zu vermelden. So steht 2023 die Reparatur des Wasserlaufs für den Dorfbrunnen auf der Agenda. Zudem werden Projekte im Rahmen der Dorferneuerung weitergeführt und die dringend notwendige Renovierung und Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses „Alte Schule“ in die Wege geleitet. Auf dem Staufer Friedhof, der auch von den Steinbornern genutzt werden kann, soll ein neues Feld für Urnengräber angelegt werden. Gewünscht ist außerdem die Aufnahme der Hohen Straße in das Straßenausbauprogramm der Stadt und die damit verbundene Verkehrssicherheit.

Am Herzen liegt Grünwald besonders die sichere Begehbarkeit der Staufer Burgruine. Für das kommende Jahrzehnt sieht Grünewald als wichtige Projekte die Fortführung der Dorferneuerung, die Anpassung des Flächennutzungsplans und die Ausweisung des Gebietes nördlich der Ebersteinstraße als Bauland.

Zur Person

Georg Grünewald (CDU), 72 Jahre, Rentner, seit 2009 Ortsvorsteher im Burgdorf. Er wird bei der Kommunalwahl 2024 nicht mehr antreten.