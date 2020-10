Noch in diesem Jahr soll der Donnersberg-Touristik-Verband in seine neuen Büroräume am Römerplatz umziehen. Der Kreisausschuss gab am Dienstag grünes Licht für die Vergabe von Planungsarbeiten und die Büroausstattung. Sowohl Landrat Rainer Guth als auch die Mitglieder des Kreisausschusses begrüßten es, dass der DTV künftig in zentraler Lage untergebracht und damit für Stadtbesucher leichter erreichbar sein wird. Die Ausschussmitglieder waren sich einig, dass mit einer prominenteren Lage des DTV auch eine Aufwertung des Tourismusangebotes verbunden und man damit besser gerüstet sei für die coronabedingt steigende Nachfrage nach Urlaubsangeboten im Inland. Mit dem Umzug verbunden ist auch ein Zusammenschluss mit dem Tourismusangebot der Stadt. Der DTV wird am Römerplatz unter der Woche zu finden sein, am Wochenende bietet die Stadt Tourismus-Infos an. 45.500 Euro werden für die baulichen Maßnahmen veranschlagt, die von der Firma Kahl Büroeinrichtungen mit Sitz in Mannheim als Generalunternehmen ausgeführt werden. Sie sorgt auch für die Büroausstattung, für die 28.500 Euro angesetzt wurden.