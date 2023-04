Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jetzt gilt’s, die eigentliche Hürde zu meistern. Lisett Stuppy will am Wochenende in Idar-Oberstein um einen aussichtsreichen Platz auf der Landesliste kämpfen. Dabei sieht sich die 32-Jährige von reichlich Rückenwind ihrer Parteifreunde in der Nordpfälzer Heimat getragen: Am Montagabend haben die Donnersberger Kreis-Grünen Lisett Stuppy zur Wahlkreiskandidatin bestimmt. Mit überwältigendem Votum.

Die Kür zur Direktkandidatin für den Wahlkreis hat sich als reine Formsache erwiesen. Nicht mal eine Enthaltung, geschweige denn eine Gegenstimme fand die kleine Wahlkommission