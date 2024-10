Der Donnersberger Kreisverbands Bündnis 90/Die Grünen hat am Donnerstagabend Sara Pasuki zur Votenträgerin für die Listenaufstellung für die Bundestagswahlen im nächsten Jahr bestimmt. Für die Landtagswahlen 2026 gaben die rund 20 Mitglieder Lisett Stuppy einstimmig das Vertrauen. Pasuki ist bereits seit ihrem 14. Lebensjahr aktiv in der Partei und in der Grünen Jugend. Sie ist Beisitzerin im Donnersberger Kreisverband. „Sie hat schon ganz viel politische Erfahrung und ist sehr engagiert“, machte sich auch Stuppy, Mitglied im rheinland-pfälzischen Landtag, und Sprecherin des Donnersberger Kreisverbandes für Pasuki stark. Letztlich gab die Versammlung bei zwei Nein-Stimmen ein klares Votum für Pasuki ab. Bei Lisett Stuppy, die auf einen guten Listenplatz für die kommenden Landtagswahlen hofft, gingen alle Hände der Versammelten hoch. „Ich will mich weiter für Frauenpolitik und die Belange des ländlichen Raumes stark machen. Wir haben einfach sehr viele Personen, die aus der städtischen Umgebung kommen“, sagte Stuppy, die seit 2021 im Landtag in Mainz sitzt. „Ich freue mich riesig über das Vertrauen“, sagte sie nach der Wahl.