Die langgestreckte Ortsdurchfahrt lädt in weiten Bereichen zu schnellem Fahren ein. Dabei gibt es durchaus kritische Punkte, zum Beispiel die Bushaltestellen, Abschnitte mit sehr schmalen Bürgersteigen oder die Kreuzung am Dorfplatz. Deshalb hat die Fraktion der Grünen im Gemeinderat den Antrag auf Tempo 30 in den Ortsdurchgangsstraßen gestellt.

Die Bemühungen um eine effektive Verkehrsberuhigung sind nicht neu. In der Vergangenheit wurden versetzte Parkbuchten eingerichtet, um den Verkehrsfluss zu bremsen. Doch so wirksam diese Stellplätze