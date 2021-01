„Aussicht auf Genuss“ verspricht es, das neu aufgelegte Gastgeber-Verzeichnis für das Pfälzer Bergland und das Donnersberger Land laut Untertitel. Die Ausgabe 2021/2020 löst die von 2019/2020 ab in einer Zeit, in der viele an Urlaub denken – der kaum möglich ist. Um gar nicht von den Gastgebern zu sprechen, die eben das kaum tun können, was ihr Leben ist: Gäste begrüßen.

Acht Seiten mehr

Die leuchtend grüne Hintergrundfarbe ist geblieben. Wie passend, wird sie doch nicht nur mit der Natur assoziiert. Grün steht auch für Hoffnung, Glück und Leben. Ein herrlicher Sonnenuntergang leuchtet jenen entgegen, von denen die Touristinformation Pfälzer Bergland und der Donnersberg-Touristik-Verband hoffen, dass sie in dieser Broschüre etwas finden, von dem sie sagen: Da will ich hin. Um sich verwöhnen zu lassen, als Ausgangsort für Wanderungen oder als Ruhepol zum Abschalten.

Ferienwohnungen mit so klingenden Namen wie „Seeblick“, „Sonnengarten“ und „Sonnenhügel“, „Zeitlos“, „Am Tannenwäldchen“, „Lautertalblick“ und „Pfrimmblick“ sowie „Zum Storchennest“ sollen Auswärtigen Lust auf Urlaub machen – sie tun dies gerade auch bei Einheimischen. Dazu kommen Bilder mit Wald und Bergen; der Donnersberg fehlt ebenso wenig wie Burg Lichtenberg, Draisinefahren ebenso wenig wie das keltische Dorf in Steinbach.

Es kommt durchaus Urlaubsstimmung auf beim Durchblättern von 37 Seiten mit Hotels, Ferienzimmern und -wohnungen, Gastronomie und Weingütern, Campingplätzen und Jugendherbergen.

Gipfel überwinden

Doch wir arbeiten hier ja auch, schwelgen nicht nur in Urlaubsfantasien. Und da ist zu sagen: Das sind glatt acht Seiten mehr als in der alten Ausgabe. Wieso? Aus lockerem Durchblättern wird der Versuch einer Analyse.

Die ergibt: Es ist vor allem die starke Zunahme der Ferienwohnungs-Anzeigen im Pfälzer Bergland, die für die höhere Seitenanzahl verantwortlich ist. 52 sind es, von Altenglan bis Wolfstein. 33 waren es noch 2019/2020. Von Albisheim bis Winnweiler werben 26 Ferienwohnungen um Urlauber – die Anzahl ist gleich geblieben. Das Donnersberger Land hat bei den Hotels die Nase vorn: 14 von Dannenfels bis Zell im Vergleich zu zehn von Baumholder bis Wolfstein-Reckweilerhof.

Bei den Gastronomen, sowieso eine kleine Auswahl, fallen im Vergleich zwei fehlende auf: Das Burgrestaurant, für das die Kreisverwaltung Kusel ebenso einen neuen Betreiber sucht wie für die Wasserburg in Reipoltskirchen. Und der Alsenzer Hof, wo das junge Betreiberpaar im vergangenen Sommer die Segel streichen musste – Slow Food und Corona-Krise passten nicht zusammen.

Gut bestellt ist es um die Kombination Tourismus und Pandemie ebenfalls nicht. Weder für Reisende noch für Beherbergende oder Bewirtende. „Mensch – Kultur – Gipfel“ heißt es auf dem Titelblatt des Gastgeber-Verzeichnisses. Es bleibt zu hoffen, dass die darin genannten Betriebe es über den Bergpass schaffen werden.