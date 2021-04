Wer im Grünen wohnt oder viel Zeit in der Natur verbringt, dem geht es besser. Das liegt an der Kombination von Bewegung an der frischen Luft und an den Pflanzen um den Menschen herum. Grün tut gut! Es ist nicht nur das Tageslicht, sondern auch die grüne Umgebung, die sich nachweislich positiv auf die Psyche und den Körper auswirken.

Aus Japan stammt die Shinrin-Yoku-Therapie, das Waldbaden. Dabei geht es darum, Stress abzubauen, Gedanken abzuschalten und völlig in den Wald einzutauchen. Zum Glück haben wir unseren Pfälzerwald vor der Tür, und viele von Ihnen werden auch regelmäßig spazieren gehen oder wandern – Waldbaden geht aber noch einen Schritt weiter.

Unterschiedliche Pflanzen, unterschiedliche Wirkungen

Beim Waldbaden saugen Sie die Kraft und die Atmosphäre des Waldes sozusagen regelrecht auf. Schlendern Sie die Wege entlang und balancieren Sie mit den Kindern auf den Baumstämmen. Vielleicht finden Sie einen kleinen Bachlauf, über den Sie springen können oder auf Steinen entlang gehen. Genießen Sie das Vogelgezwitscher, das Blätterrauschen und den Duft des Waldes. Um den vollen Effekt des Waldbadens zu erreichen, ist es wichtig, dass Sie sich ganz auf die Erlebnisse einlassen. Seien Sie ohne Eile im Wald, ohne Druck. Genießen Sie einfach den Moment und erforschen Sie.

Allerdings kann man noch mehr für sich tun, als in den Wald gehen. Sie können sich das Grün nach Hause holen. Die dekorativen Pflanzen sehen nicht nur hübsch aus, sondern können auch ihr Raumklima verbessern. Unterschiedliche Pflanzen haben unterschiedliche Wirkungen. Efeu und Blattfahne sind zum Beispiel dafür bekannt, eine besonders luftreinigende Wirkung zu haben.

Bei jeder Gelegenheit rausgehen

Vielleicht wären ein paar Pflanzen fürs Klassenzimmer oder den Arbeitsplatz genau das Richtige. Denn nachweislich wirken die Pflanzen beruhigend und steigern das geistige Wohlbefinden. Wenn der Schreibtisch im Homeoffice/-Schooling ist, können Sie sich es dort grüner gestalten.

Also nutzen Sie jede Gelegenheit, die Sie zum Durchatmen bekommen. Bauen Sie sich zu Hause eine kleine grüne Oase. Wenn Sie Freude dran haben, pflanzen sie selbst ein paar Blumen und sehen Ihren Setzlingen beim Wachsen zu. Und sollte sich die Gelegenheit ergeben, dann raus mit Ihnen! Gehen Sie in den Wald und fühlen sie sich wieder wie ein Kind, erforschen Sie von Moment zu Moment jeden kostbaren Augenblick und vergessen für ein wenig die Zeit und Ihre Sorgen dabei. Ihr Geist und Körper werden es Ihnen danken!

Die Kolumne

Unsere wöchentliche Kolumne befasst sich mit der Frage, wie es gelingen kann, das Glück während der Pandemie nicht aus den Augen zu verlieren. Christine Weyers unterrichtet das Fach Glück an Schulen, mit ihrem Bruder Alex Gessner betreibt sie ein „Erlebnispädagogik- und Achtsamkeitszentrum“ (www.weyers-gessner.de) in Bischheim.