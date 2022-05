Am Mittwoch, 11. Mai, gibt es in der katholischen Kirche in Rockenhausen ein Benefizkonzert des schwedischen Gospel-Stars Malcolm Chambers. Es ist Teil der Westpfalz-Gospel-Week. Das rund zweieinhalbstündige Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Der Erlös kommt dem stationären Hospiz in Rockenhausen und dem ambulanten Hospiz und Palliativ-Beratungsdienst zu Gute, teilt die Verbandsgemeindeverwaltung mit.

Danach findet von 13. bis 15. Mai in Kaiserslautern innerhalb der Westpfalz-Gospel-Week ein Workshop statt, bei dem aktiv mitgesungen werden kann – die erarbeiteten Songs werden bei der Großen Gospelnacht am 14. Mai, 20 Uhr, in der Fruchthalle in Kaiserslautern präsentiert. Hier ist Malcolm Chambers als Coach dabei. Weitere Informationen gibt es hier.