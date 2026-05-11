Unter dem Titel „Golf & Wine“ startet der Golfclub am Donnersberg eine neue Veranstaltung für Mitglieder und Gäste. Der Club mit seinen mehr als 700 Mitgliedern will mit dem neuen Angebot den Golfsport und den Wein zusammenbringen und den Weingütern aus der Region ein außergewöhnliches Forum bieten.

Veranstaltungsort ist das Trainingsgelände des Clubs, die sogenannte Driving Range. Die erste Ausgabe von „Golf & Wine“ startet am Mittwoch, 20. Mai, um 17 Uhr. Den Reigen der Weingüter eröffnet das Weingut Schwan aus Niefernheim. Bereits seit mehr als fünf Generationen wird es von der Familie Himmel bewirtschaftet.

Der unter Bäumen gelegene, rasengepflegte Platz an der Driving Range biete „einen gemütlichen, behaglichen und idyllischen Ort, um bei einem Glas Wein den Tag ausklingen zu lassen“, schreiben die Organisatoren. Die Besucher erwarte ein überschaubares, möbliertes Festgelände. Die Gastronomie des Clubs werde an ihrem Foodtruck die Gäste beköstigen. Entertainer Oliver Kölsch, Mitglied des Golfclubs, werde die Veranstaltung musikalisch gestalten. Parkplätze an der Driving Range seien ausreichend vorhanden.