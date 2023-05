Einmal „Gold“ und einmal „Silber“: Albert Wasem vom Schmalfelderhof und Karl-Peter Beck aus Albisheim sind bei der Delegiertenversammlung des Kreisfeuerwehrverbands Donnersberg für ihre langjährigen ehrenamtlichen Verdienste im Brandschutz ausgezeichnet worden.

Das goldene Feuerwehr-Ehrenkreuz hat Albert Wasem erhalten. Er ist mit Vollendung des 18. Lebensjahrs in die Feuerwehr Schmalfelderhof eingetreten. Deren Geschicke leitete er von 1976 bis 2001 als Wehrführer. Zudem ist er Gründungsmitglied des Kreisfeuerwehrverbands und Mitbegründer dessen Alterskameradschaft. Als Fachbereichsleiter organisierte er von 2000 bis 2018 so manche Veranstaltung und Ausflüge, führte die altgedienten Feuerwehrangehörigen sowie deren Partner zusammen und förderte das Miteinander. Aktuell fungiert er als Kassenprüfer. Auch nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Einsatzdienst unterstützt der Brandmeister tatkräftig die Verbandsarbeit. Er ist bereits Träger des Leistungsabzeichens in Bronze und des silbernen Feuerwehr-Ehrenkreuzes. Zudem wurde Wasem in der Delegiertenversammlung zum Ehrenmitglied des Kreisfeuerwehrverbands ernannt.

Das silberne Ehrenkreuz hat Hauptlöschmeister Karl-Peter Beck verliehen bekommen. Er trat 1978 in die Feuerwehr Kreimbach-Kaulbach (Landkreis Kusel) ein und wechselte später in den Donnersbergkreis. Bis Februar 2022 war er aktives Feuerwehrmitglied in seinem Wohnort Albisheim und der Verbandsgemeinde Göllheim. Ab 2006 fungierte Beck als Vertreter der VG im erweiterten Vereinsvorstand und nahm als Delegierter des Kreises an zahlreichen Landesversammlungen teil. Zum allgemeinen Bedauern musste er aus gesundheitlichen Gründen sein ehrenamtliches Engagement aufgeben.

Frank Hachemer, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbands, und Kreisverbandsvorsitzende Angela Scholz würdigten den großen Einsatz der Geehrten zum Wohle der Allgemeinheit.