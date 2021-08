Die Reaktivierung der Zellertalbahn ist in vollem Gange. Seit einigen Wochen laufen die Arbeiten am Gleisbett. Hierbei ist ein sogenannter Zweiwegebagger im Einsatz. Ein Bagger, der sowohl auf der Straße als auch auf den Gleisen fährt. An gut erreichbaren Lagerorten, wie beispielsweise der Bahnhof in Marnheim oder der Bahnübergang in Dreisen, wurden bislang einige Hundert Bahnschwellen aus Spannbeton angeliefert.

Diese wiegen knapp 300 Kilogramm und sind so konstruiert, dass die Gleise schnell montiert werden können. Der Spezialbagger fährt mit seinen beiden Transportwagen die Lagerstätten an und verlädt die tonnenschwere Fracht auf die Wagen. Anschließend geht die Reise auf die rund 28 Kilometer lange Eisenbahnstrecke der Zellertalbahn, wo nach und nach die komplette Gleisanlage saniert wird.