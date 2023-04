Etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich, berichtet die Gleichstellungsbeauftragte des Donnersbergkreises, Barbi Driedger-Marschall. Und das sollte sich nicht nur ihrer Meinung nach in den politischen Gremien widerspiegeln. Deswegen hat sie eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen.

Die Zahlen im Bezug auf Frauen in der Kommunalpolitik sprechen für sich: Im Donnersbergkreis gibt es fünf Verbandsgemeinderäte mit (Stand Februar) insgesamt 157 Mitgliedern. Davon sind 41 Frauen, ein Anteil von 26,1 Prozent. Im Kreistag ist die Quote noch niedriger. Von 44 Mitgliedern sind neun weiblich, also 23,7 Prozent. „Politik braucht mehr Frauen, denn sie bringen andere Sichtweisen und Bedürfnisse in politische Entscheidungen mit ein“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte Barbi Driedger-Marschall – und davon würde letztendlich die ganze Gesellschaft profitieren.

Mit der Unterstützung des Landfrauenverbands, den Kolleginnen im Netzwerk FrauenStärken und anderen Gleichstellungsbeauftragten aus der Region hat Driedger-Marschall vier kostenlose Veranstaltungen zum Thema „Politik braucht mehr Frauen“ ins Leben gerufen. Frauen reagierten oft zögerlicher, ein Amt anzunehmen, wenn sie fürchten, sich nicht in allen Belangen richtig auszukennen, hat Driedger-Marschall beobachtet. Mit den Vorträgen und Seminaren will sie Frauen ermutigen und stärken, den Weg in die Kommunalpolitik zu gehen, zum Beispiel bei den nächsten Kommunalwahlen 2024.

Feierabend-Talk und verschiedene Seminare

Los geht es mit der ersten Veranstaltung „Wege in die Kommunalpolitik – ehrenamtliche Politikerinnen berichten“ am Freitag, 21. April, 17 Uhr, in der Kreisverwaltung. Kommunalpolitikerinnen aus allen Verbandsgemeinden sprechen in einem Feierabend-Talk über ihre Motivationen und Erfahrungen, was ihnen an der Politik Spaß macht, und geben Tipps, bevor bei einem kleinen Imbiss der Austausch mit dem Publikum im Vordergrund steht.

Am Mittwoch, 3. Mai, 18 Uhr, findet in der Kreisverwaltung Kaiserslautern das Seminar „Grundlagen der Gremienarbeit“ statt. Gudrun Heß-Schmidt, Erste Kreisbeigeordnete des Landkreises Kaiserslautern, vermittelt Grundsätze zu Rats- und Ausschusssitzungen. Weiter geht es mit dem Vortrag „Grundlagen der gemeindlichen Bauleitplanung“, der am Mittwoch, 24. Mai, um 18 Uhr in der Kreisverwaltung in Kirchheimbolanden von Tina Rothley, Bauamt der VG Kibo, gehalten wird. Zum Abschluss gibt Andre Schumacher von Finanzabteilung der Kreisverwaltung am Donnerstag, 22. Juni, 18 Uhr, einen „Überblick kommunales Haushaltsrecht“ in der Kreisverwaltung.

Info

Die Veranstaltungen sind nicht zusammenhängend und können einzeln besucht werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Um eine Anmeldung bei Barbi Driedger-Marschall, vorzugsweise per E-Mail unter gleichstellung@donnersberg.de oder telefonisch unter 06352 710-324 wird gebeten.