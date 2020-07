Am Montagnachmittag zwischen 13 und 18 Uhr kam es in Eisenberg zu mehreren Bränden. Insgesamt wurde sechs Brände von Grünflächen, Komposthaufen und Feldern gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, konnten sie jeweils schnell gelöscht werden, so dass keine großen Sachschäden entstanden. Aufmerksamne Zeugen gelang es, einen Tatverdächtigen festzuhalten und anschließend der Polizei zu übergeben. Der 51 Jahre alte Mann war stark alkoholisiert und ist ohne festen Wohnsitz. Verletzt wurde laut Polizei niemand.