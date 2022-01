Was für ein Auftakt ins Jahr 2022 für die Geburtshilfestation des Westpfalz-Klinikums in Kirchheimbolanden: Gleich fünf Babys haben am 1. Januar das Licht der Welt erblickt.

Den Anfang machte am ersten Morgen des Jahres um 10.53 Uhr die kleine Leah. Sie war zum Zeitpunkt ihrer Geburt 3700 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß. Mit ihrer Mama Janett Moser freuten sich Ärztin Eva-Marie Pinke und Hebamme Kristin Brunk. Bis abends um 19.33 Uhr folgten (in dieser Reihenfolge) Dario, Joshua, Enno und Lily.

Und noch eine erfreuliche Mitteilung hat die Pressestelle der Klinik gemacht: Im vergangenen Jahr sind am Standort Kirchheimbolanden 844 Kinder geboren worden – so viele wie nie zuvor. 2020 hatte es 815 Geburten gegeben.