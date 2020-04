Gleich dreifach positiv zeigte ein Drogentest bei einem 53-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern an, der am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kaiserslauterer Straße in eine Polizeikontrolle geraten war.

Die Beamten hatte bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt und ihn daraufhin überprüft. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und beschlagnahmt. Weil die Beifahrerin sagte, dass die Drogen ihr gehörten, wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Sollte die Blutprobe den Drogenkonsum des Mannes bestätigen, muss er mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Außerdem wird auch gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet, und die zuständige Fahrerlaubnisbehörde wird über den Vorfall informiert, die eine Eignungsprüfung durchführt. Der Konsum von harten Drogen führt dabei nach Polizeiangaben regelmäßig zum Verlust der Fahrerlaubnis.