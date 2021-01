Gleich drei Babys sind am Neujahrstag in der Geburtshilfe im Westpfalz-Klinikum auf die Welt gekommen.

In der Geburtshilfestation des Westpfalz-Klinikums am Standort Kirchheimbolanden haben am 1. Januar gleich drei Neujahrsbabys das Licht der Welt erblickt – und bei allen dreien handelt es sich um Mädchen.

Mitten in der Nacht, nämlich genau um 3.12 Uhr, brachte Mia Effa ihre Anwesenheit lautstark zur Kenntnis. Ihre Eltern Kristina und Dimitri wohnen in Alzey, und für sie ist es das erste Kind. Die Kleine war zum Zeitpunkt ihrer Geburt 3330 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß.

Als nächstes traf Baby Nele um 4.48 Uhr ein. Sie wog 3582 Gramm und war ebenfalls 51 Zentimeter groß. Sie hat bereits ein Geschwisterchen, und ihre Eltern sind Lisa-Marie und Peter Kirchmann aus Börrstadt.

Um 7.15 Uhr gesellte sich mit Elli das letzte Neujahrsbaby zu der Runde. Ihre Eltern sind Julia und Jonas Neumann aus Zornheim, für die Elli das erste Kind ist. Sie wäre eigentlich noch gar nicht „dran“ gewesen, als Geburtstermin war der 10. Januar errechnet worden. Deshalb war sie mit 2880 Gramm und 47 Zentimetern auch etwas kleiner und leichter als die beiden anderen.

Steigende Tendenz bei Geburten in Kirchheimbolanden

Chefärztin Astrid Hedicke freut sich über eine steigende Tendenz: Bereits an Silvester kamen in Kirchheimbolanden vier Babys auf die Welt. Damit wurde für 2020 die Anzahl von 815 Geburten erreicht – 2019 waren es nur 659.

„Grund für diese schöne Tendenz ist sicherlich unsere Philosophie der geburtshilflichen Abteilung und das große Engagement im Team“, ist sich die Chefärztin sicher. Das Ziel der Geburtshilfe in Kirchheimbolanden sei es, der Geburt ihren natürlichen Lauf zu lassen. Dafür sorgten nicht zuletzt die engagierten Hebammen in der Klinikabteilung.