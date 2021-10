Zwei große Glasscheiben am Haupteingang der Kita Regenbogen wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat am Festplatz in Rockenhausen mit einem Stein begangen wurde. Der Sachschaden wird auf rund fünftausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Telefon 06361 917-0.