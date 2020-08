Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 12. August (23 Uhr), und Donnerstag, 13. August (9.30 Uhr), wurde in der Königkreuzstraße in Göllheim am Busbahnhof der Realschule eine Glasscheibe der Haltestelle zerstört. Die Täter sind bislang unbekannt. Die Polizei Kirchheimbolanden sucht deshalb Zeugen, die ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer 06352/911-100 oder per E-Mail an pikircheimbolanden@polizei.rlp.de melden sollen. red/jös