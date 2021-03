Als ersten Schritt auf dem Weg zum schnellen Glasfasernetz hat die Ortsgemeinde Orbis mit der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser eine Kooperationsvereinbarung geschlossen.

Seit Montag läuft jetzt die sogenannte Nachfragebündelung. Bis zum 19. April können die Bürger einen Vertrag mit dem Unternehmen abschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder die Wohnung zu erhalten. Allerdings nur dann, wenn mindestens 40 Prozent der anschließbaren Haushalte in der Gemeinde mitziehen. Laut der Deutschen Glasfaser soll möglich sein, Nachzügler später noch anzuschließen, allerdings müssen diese dann die Kosten in Höhe von derzeit 750 Euro selbst tragen.

Ausführlichere Informationen gibt es im Rahmen eines Online-Informationsabends am kommenden Donnerstag ab 19 Uhr: Unter dem Link www.deutsche-glasfaser.zoom.us/96387019772. Infos dazu werden in alle Haushalte verteilt. Zudem werden Mitarbeiter des Unternehmens die Bürger zu Hause besuchen und auf Wunsch beraten. Außerdem öffnet in Kirchheimbolanden in der Schlossstraße ein Servicepunkt: Dienstag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 15 Uhr.