Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser wird in Orbis das Glasfasernetz ausbauen. 40 Prozent der anschließbaren Haushalte haben sich für das Angebot des Netzanbieters entschieden, das den Anschluss ohne Baukostenbeteiligung beinhaltet. In Albisheim und Kirchheimbolanden hatte es im ersten Versuch nicht zu dieser Quote gereicht, die das Unternehmen als notwendig ausgibt für den eigenwirtschaftlichen Ausbau. In Orbis sind die benötigten Verträge innerhalb von nur vier Wochen zusammengekommen. „Das war ein sehr schneller und beeindruckender Projektverlauf“, sagte Björn Symanzik, Projektleiter bei Deutsche Glasfaser.

Ortsbürgermeister Peter Schmitt ist sich sicher, der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur „wird nicht nur Standortfaktor für unsere Gemeinde sein, sondern bedeutet auch eine langfristige Verbesserung der Arbeits- und Lebensqualität“. Für Deutsche Glasfaser beginnt nun laut Unternehmensangaben die Planungsphase der Tiefbauarbeiten. In den nächsten Wochen solle entschieden werden, wo die Hauptverteilstation des Netzes aufgestellt wird, erläuterte Symanzik. Von dieser Verteilstation aus werden die einzelnen Glasfasern in die Haushalte verlegt. Im Anschluss beginne das Generalunternehmen mit dem Tiefbau.