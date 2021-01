Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser würde in Kirchheimbolanden gerne Internetversorgung per Glasfaserkabel bis ins Haus anbieten. Ob es dazu kommt, hängt von der Nachfrage ab. Am Donerstag, 28. Januar, findet eine virtuelle Informationsveranstaltung statt.

Wie das Unternehmen mitteilt, können Verträge mit Deutsche Glasfaser für einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder die Wohnung bis zum 19. April abgeschlossen werden. Es müssen allerdings mindestens 40 Prozent der anschließbaren Haushalte in dem geplanten Ausbaugebiet mitziehen. Nachzügler können laut Angaben des Unternehmens zwar auch noch später angeschlossen werden, müssen dann aber die Anschlusskosten von derzeit 750 Euro selbst tragen.

Im Rahmen des virtuellen Infoabends will die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser ab 19 Uhr über den Netzausbau, die Produkte sowie den Projektverlauf informieren. Die Teilnahme soll mit einem mobilen Endgerät über die Zoom Meeting-ID 918–78136-974 oder über den Link deutsche-glasfaser.de/kirchheimbolanden möglich sein.

Zudem eröffnet am kommenden Freitag ein Servicepunkt des Unternehmens in der Schloßstraße 2 in Kirchheimbolanden.

Das Unternehmen kündigt außerdem an, dass Vertriebsmitarbeiter in den kommenden Wochen von Tür zu Tür gehen. Diese könnten sich bei Bedarf ausweisen.