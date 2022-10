Die Deutsche Glasfaser startet mit den Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz in Orbis. Bereits seit Ende Juni 2022 finden die ersten Hausbegehungen mit dem beauftragten Baupartner Egnatia statt, um die Verlegung der Glasfaserleitungen auf den Grundstücken zu planen.

Die Tiefbauarbeiten finden in enger Zusammenarbeit zwischen Gemeindeverwaltung und dem Baupartner sowie Deutsche Glasfaser statt. Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Anwohnerinnen und Anwohner der jeweiligen Straße so früh wie möglich über die Arbeiten informiert. Eine entsprechende Mitteilung finden sie per Posteinwurf in ihrem Briefkasten.