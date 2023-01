Holger Wendling von der Löllbacher Firma Pfalzconnect GmbH berichtete in der jüngsten Gemeinderatssitzung über den Fortgang der Breitbanderschließung in Alsenz, nachdem ein früherer Termin im Vorjahr nicht zustandegekommen war.

Derzeit arbeite das Unternehmen im Ort noch die Aufträge im Rahmen des vom Landkreis für rund 14,5 Millionen Euro vergebenen und von Land und Bund geförderten Breitbandprojektes ab, sagte Wendling. Wie in anderen Gemeinden auch, gelten in Alsenz gemäß den vorgegebenen Förderrichtlinen nicht alle Haushalte als unterversorgt. Förderfähig waren insgesamt 29 Hausanschlüsse in der Haupt- und Industriestraße sowie am Sportfeld, wie Adeline Weiler von der Kreisverwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte.

Darüber hinaus ist die Löllbacher Firma bereit, noch eventuell fehlende Glasfaser-Hausanschlüsse in der kompletten Gemeinde bis Ende 2026 zu erschließen wie Wendling informierte. Dazu werden mit Zustimmung des Gemeinderates die Haushalte in Kürze angeschrieben und um eine Interessenbekundung für einen direkten Hausanschluss gebeten. Bis Ende März soll es auch eine öffentliche Info-Veranstaltung mit der Gemeinde und dem Unternehmen in der Nordpfalzhalle geben, teilte Ortsbürgermeisterin Karin Wänke mit. Aber auch ohne direkte Hausanschlüsse sind in der Ortslage schon jetzt höhere Breitbandleistungen möglich, so der Hinweis von Wendling, weil das Unternehmen bereits früher Teile der Ortslage mit Glasfaser bis zu den Verteilerkästen erschlossen hatte. Von dort erfolgt die Versorgung in die Haushalte allerdings über die alten Telekom-Kupferleistungen. Je weiter das Grundstück vom Verteiler entfernt ist, desto geringer ist die ankommende Breitbandleistung.

Rat will Chance auf leistungsfähiges Breitband für alle

Einzelne Firmen und und Unternehmen erhielten ebenfalls früher schon auf Wunsch gesonderte Breitband-Anschlüsse. Wie Ortsbürgermeisterin Wänke den Gemeinderat informierte, haben weitere Investoren angeboten, die Gemeinde eigenwirtschaftlich zu erschließen, allerdings nur in einigen wichtigen Straßen, was dem Gemeinderat nicht so gefiel. „Wir müssen in der Gemeinde allen die Chance geben, zukunfts- und leistungsfähiges Breitband zu erhalten“, so der Tenor. Deshalb soll es zunächst weitere Gespräche mit dem Löllbacher Unternehmen geben.

Verbessert werden soll auf jeden Fall die Information der Bürger zu diesem Thema, weil nach Meinung des Gemeinderates seitens Pfalzconnect dazu zu wenig geboten wird. Dazu soll künftig auf der Hompage der Gemeinde eine eigene Rubrik „Breitband“ eingestellt werden, in der es umfassend alle Informationen zu dem Thema gebündelt geben soll.