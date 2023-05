Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch in Göllheim soll es bald möglich sein, superschnelles Internet per Glasfaserkabel in jedes Haus zu verlegen.

Die Ortsgemeinde Göllheim hat zu diesem Zweck einen Kooperationsvertrag mit der Firma Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH abgeschlossen. Die Firma, die aus einem Unternehmenszusammenschluss der in Göllheim