Am Samstag, 11. April, verwandelt sich die Stadthalle an der Orangerie in Kirchheimbolanden in eine funkelnde Bühne. Ab 20 Uhr werden dort laut Pressemitteilung atemberaubende Kostüme, mitreißende Musik, frecher Humor und unvergessliche Bühnenmomente präsentiert. Auf der Bühne stehen: Maria Crohn – die Grande Dame der Travestie: provokant, herzlich, brillant –, Lady Maxime – wandelbar, schlagfertig und die Stimme der Travestie –, Kevin Delcroix – stilvoll, souverän und humorvoll – und Glenn Gold – mitreißend, energiegeladen und voller Showpower. Diese vier Künstler versprechen eine Mischung aus Comedy, Live-Gesang, Parodie und purem Show-Spektakel.

