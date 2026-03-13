Kirchheimbolanden Glanz und Glamour: Festival der Travestie in der Stadthalle von Kirchheimbolanden
Am Samstag, 11. April, verwandelt sich die Stadthalle an der Orangerie in Kirchheimbolanden in eine funkelnde Bühne. Ab 20 Uhr werden dort laut Pressemitteilung atemberaubende Kostüme, mitreißende Musik, frecher Humor und unvergessliche Bühnenmomente präsentiert. Auf der Bühne stehen: Maria Crohn – die Grande Dame der Travestie: provokant, herzlich, brillant –, Lady Maxime – wandelbar, schlagfertig und die Stimme der Travestie –, Kevin Delcroix – stilvoll, souverän und humorvoll – und Glenn Gold – mitreißend, energiegeladen und voller Showpower. Diese vier Künstler versprechen eine Mischung aus Comedy, Live-Gesang, Parodie und purem Show-Spektakel.
Info
Beginn des Festivals ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Tickets gibt es bei Reservix und allen bekannten Vorverkaufsstellen.