Von 4. bis 19. März finden erneut die Donnersberger Glanrindwochen statt. Den Auftakt bildet ein Glanrindmenü, das am Samstag, 4. März, ab 18 Uhr in der Mühle am Schlossberg in Wartenberg-Rohrbach angeboten wird.

Insgesamt sieben Betriebe aus dem Pfälzer Bergland, dem Donnersberger Land und aus Rheinhessen beziehen in dieser Zeit Rindfleisch vom Erzeuger und verarbeiten es direkt. Aus dem Donnersbergkreis sind neben der Mühle am Schlossberg das Hotel & Restaurant Bastenhaus in Dannenfels sowie das Restaurant Orangerie in Kirchheimbolanden dabei. Zusätzlich bietet Karsten’s Esszimmer – zu Gast im Weingut Janson Bernhard (Zellertal) – an ausgewählten Terminen besondere Menüs an.

Interessierte können das Glanrind nicht nur im Restaurant probieren. Wer selbst kochen möchte, kann das Fleisch beim Erzeuger kaufen. Möglich ist das in der Bannmühle in Odernheim oder beim Bainer Hof in Waldböckelheim. Auch Familie Heeger in Breunigweiler bietet während der Glanrindwochen Fleisch an.

Für Erhalt heimischer Rassen sensibilisieren

Der Donnersberg-Touristik-Verband (DTV) betont, im Fokus der Partnerbetriebe stünden Regionalität und Nachhaltigkeit. Initiiert von Ingrid und Rainer Schulmeyer aus Standenbühl – bis 2022 Leiter des „Slow Food“-Conviviums Donnersbergerland-Glantal –, sollen die Glanrindwochen für den Erhalt heimischer Rassen sensibilisieren.

Das Glanrind ist vorwiegend im Glantal und am Donnersberg beheimatet. Es handelt sich um eine traditionelle Hausrindrasse, welche über eine hervorragende Bemuskelung und eine ausgezeichnete Fleischzusammensetzung verfüge, so der DTV. Nachdem das Glanrind in den 1980er Jahren nahezu ausgestorben war, habe sich der Bestand inzwischen wieder erholt.

Infos

Eine Anmeldung für das Glanrindmenü zum Preis von 49 Euro am Samstag, 4. März, ab 18 Uhr in der Mühle am Schlossberg in Wartenberg-Rohrbach ist möglich unter Telefon 06302 92340 oder per E-Mail an kontakt@muehle-schlossberg.de.