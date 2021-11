Der Alzeyer Christkindchesmarkt lockt am Samstag, 4. Dezember, in die Innenstadt. Neben den Hütten des Weihnachtsdorfes gibt es Buden und Stände von regionalen Vereinen, Schulen, Institutionen und Privatpersonen.

Nach einjähriger Zwangspause durch die Corona-Pandemie, lädt der Verkehrsverein Alzey wieder zum Christkindchesmarkt in die Alzeyer Innenstadt ein. Der 44. Alzeyer Christkindchesmarkt findet am Samstag, 4. Dezember, von 10 bis 20 Uhr statt unter den jeweils gültigen Vorgaben der aktuellen Corona-Verordnung.

Der Markt wurde im Jahre 1977 ins Leben gerufen und war der erste in der Region. Seitdem hat er viele Nachahmer gefunden. Bis heute unterscheidet er sich von vielen Veranstaltungen darin, dass sich grundsätzlich Vereine, Privatpersonen, Institutionen, Schulen und Kindergärten präsentieren. Dies wird insbesondere im Angebot deutlich.

Regionale Spezialitäten und Blasmusik

Die Besucher schätzen das selbst gebackene Weihnachtsgebäck, Stollen, Kuchen, handgefertigte Krippen, Strickwaren, Spielzeug, Kunsthandwerk und Weihnachtsschmuck. Sehr beliebt sind die zahlreichen Essensstände mit rheinhessischen Spezialitäten, die an weihnachtlich geschmückten Buden feilgeboten werden. Für weihnachtliche Blasmusik in der Innenstadt ist gesorgt. Und auch die Geschäfte haben an diesem Samstag bis 20 Uhr geöffnet.

Den stimmungsvollen Rahmen für den Christkindchesmarkt bietet das Weihnachtsdorf in der Fußgängerzone. Mit seinen liebevoll gestalteten Holzhütten zwischen den Fachwerkhäuser rund um den Rossmarkt und dem Fischmarkt laden die Schausteller bereits seit Freitag, 12. November, zum gemütlichen Beisammensein ein. Feuerstelle, Kaminzimmer und Sitzhütten schaffen eine heimelige Atmosphäre im weihnachtlich geschmückten Wohnzimmer der Volkerstadt. Eine Tasse heißen Glühwein darf dabei natürlich nicht fehlen.

Keine Kontrollen im Weihnachtsdorf

Der Markt ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet und bietet an den Wochenenden ein abwechslungsreiches Live-Programm mit Musik und ein tolles Angebot für Kinder.

Auch für das Weihnachtsdorf gelten die Vorschriften der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes: Es gibt also keine Zugangsbeschränkung oder Kontrollen. Lediglich im Innenbereich der Almhütte gilt die 2G-Regelung.

Das Weihnachtsmarkt-Team der Stadt Alzey appelliert jedoch an die Eigenverantwortung der Besucher und empfiehlt, auf dem gesamten Gelände Abstand zu halten und in unmittelbarer Nähe der Verkaufsstände, beziehungsweise in Bereichen, an denen kein Abstand gehalten werden kann, eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. Diese könne zum Verzehr von Speisen und Getränken an den Stehtischen abgelegt werden.