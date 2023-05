Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit zweieinhalb Jahren wird an der Grundschule in Kibo von Christine Weyers Glücksunterricht angeboten. Den Kindern soll mit einfachen Mitteln gezeigt werden, wie man im Alltag achtsamer und glücklicher sein kann. Wegen Corona bieten Weyers und ihr Bruder Alex Gessner nun auch Intensivtage für Schulen an.

Ganz ruhig sitzen die Grundschüler der 2a und 2c auf ihren Stühlen. Einige haben die Augen geschlossen. Sie lauschen der Stimme von Christina Weyers, die gerade eine Meditation vorliest. „Stellt