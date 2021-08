Der Lockdown im Amateurbereich gilt selbstverständlich auch für den Pferdesport. So bleibt Nachwuchstalent Charlotte Bischoff aus Dörrmoschel, 2019 Gewinnerin des Pfälzer Zukunftspreises, momentan nur das tägliche Ausreiten mit ihren beiden Weggefährten. Ihre pinken Wettkampfsocken verharren im Kleiderschrank. Am Sattel fest verankert hat die Zwölfjährige jeweils einen Herzanhänger. Glücksbringer mit Gravur.

Ruhige Zeiten erleben aktuell der Hannoveraner Cordana und das österreichische Warmblut Giovanna. Die beiden 19- und 20-jährigen Stuten gehören zu Charlotte Bischoff von der RSG Dörrmoschel – Cordana seit drei Jahren und Giovanna seit einem Jahr. Nach wie vor widmet die Schülerin ihren Pferden den ganzen Nachmittag und Teile des Abends. Doch richtige Übungseinheiten im Springen mit Trainerinnen und Trainern sind verboten. Je eine knappe Stunde ausreiten, dann pflegen. So der Corona-Ablauf.

Eigentlich würde Bischoff als E-Kader-Mitglied des Pferdesportverbandes Pfalz ein besonderes Förderprogramm genießen. „Trotzdem verbringe ich ziemlich viel Zeit mit ihnen. Es sind Freunde. Partner. Meine Mädchen. Ich weiß, wie sie fühlen und ticken“, beschreibt die Nachwuchs-Springreiterin die besondere Beziehung zu ihren Pferden.

Ihr Ziel für dieses Jahr ist die Klasse L

Dass im vergangenen Jahr nur sechs Turniere ausgetragen wurden, findet Bischoff schade, ist sie doch just da in die Zwei-Sterne-Springprüfung der Klasse A aufgestiegen. „Da waren gute Platzierungen dabei. Mit der Leistung und den Ergebnissen bin ich zufrieden und habe die Hoffnung, dass es noch besser wird. Das Ziel ist dieses Jahr, in der Klasse L zu starten“, blickt sie optimistisch in die Zukunft. Wann wieder Turniere – wie beispielsweise die Pfalzmeisterschaften, die sie im Team schon gewonnen hat – stattfinden, wann Bischoff wieder Geschwindigkeit beim Springen aufnehmen kann, steht in den Sternen.

Bis dahin können sich auch die zwei Glücksbringer der Schülerin noch „ausruhen“, die ihrer Funktion in der Vergangenheit stets gerecht wurden. Die Rede ist von zwei roten, wenige Zentimeter großen, Herzanhängern – einmal Cordana und einmal Giovanna eingraviert. Für jede Stute eins und fest am Sattel verankert. „Mit diesen klappt es immer gut“, fühlt sich Charlotte Bischoff mit den Talismanen an ihrer Seite sicher.

Ganz wichtig: „Viel Glück“ von den Eltern

Stets an ihrer Seite sind auch ihre Eltern Sandra und Sven. Kurz bevor die Zwölfjährige auf ihrem Pferd den Parcours eines Wettkampfes betritt, „rufen sie mir ,Viel Glück’ zu. Dann bin ich nicht mehr so aufgeregt. Das ist mir sehr wichtig.“

Und was hat es mit den pinken Socken von Bischoff, die in die sechste Klasse der IGS Rockenhausen geht, auf sich? In der Regel dauern Turniere zwei bis drei Tage. „Wenn es an einem Tag gut läuft, dann behalte ich die gleichen Socken an“, berichtet Bischoff. Das Wechselpaar bleibt in der Tasche. Von außen kann man ihre eigentlich auffallend knallende Lieblingsfarbe aber nicht erkennen, da die Socken von den Reitstiefeln komplett verdeckt werden. Dieses Ritual hat die Dörrmoschelerin, seit sie richtige Turniere reitet.

Die Herzanhänger, das „Viel Glück“ der Eltern und die Socken: „Diese drei Sachen haben sich eingespielt“, lächelt Bischoff, die bereits im Alter von neun Jahren Vizepfalzmeisterin wurde. In ihrer restlichen Freizeit turnt Bischoff übrigens gerne zu Hause. Ungewollt, gerade wegen den nicht stattfindenden Turnierwochenenden, kann sie sich da aktuell voll austoben…