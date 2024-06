Der SV Gundersweiler steigt zum zweiten Mal in seiner Vereinshistorie in die Bezirksliga Westpfalz auf. Der TuS Steinbach/SV Börrstadt II beendet die Saison in der A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg dagegen als Letzter.

Kreispokalsieger, Bezirksliga-Aufsteiger. Der SV Gundersweiler ist zweifelsohne die Mannschaft des Jahres der abgelaufenen Saison in der Fußball-A-Klasse. Michael Hammerschmidt