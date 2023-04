Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nur etwa 100 Besucher kamen am Samstagabend in den Saal des Hauses Gylnheim in Göllheim, wo die Stadt anlässlich des Herbstmarkts ein Konzert der Grünstadter Band „Gitarrenhelden“ organisiert hatte. Für diejenigen, die gekommen waren, gab es einen Querschnitt aus 70 Jahren Rockgitarrengeschichte und viel Platz zum Tanzen.

„Als die Gruppe mit „Cocaine“ von Eric Clapton begonnen hat, ging mir das Herz auf,“ sagte Irmgard Essig aus Göllheim im RHEINPFALZ-Gespräch. „Es ist