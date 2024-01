Die Polizeidirektion Worms mit ihren weiteren Standorten in Kirchheimbolanden und Alzey beteiligt sich am 25. April am bundesweiten Girls’ Day. An diesem Tag öffnen die Dienststellen ihre Türen, um Schülerinnen für den Polizeiberuf zu begeistern. Zum Programm gehören die Vorführung der Diensthundestaffel, ein Einsatztraining zum Mitmachen, Einblicke in den Polizeialltag, die Besichtigung der Räumlichkeiten – inklusive Gewahrsamszellen – und vieles mehr. Den jungen Frauen bleibt zudem ausreichend Zeit, um Fragen zu stellen – beispielsweise zum Bewerbungs- und Einstellungsverfahren der Polizei in Rheinland-Pfalz.

Für die Teilnahme ist eine Bewerbung erforderlich: bis 4. April unter Angabe des vollständigen Namens, Geburtsdatums, der Wohnanschrift, der Schule und Klassenstufe sowie der telefonischen Erreichbarkeit eines Erziehungsberechtigten per E-Mail an PIKirchheimbolanden.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Weitere Infos zum Polizeiberuf, zu den Karrieremöglichkeiten bei der Polizei und zu dem Bewerbungsverfahren gibt es im Internet unter www.polizei.rlp.de/karriere/.